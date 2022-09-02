محافظ شقراء يفتتح "ملتقى شقراء للنحت" بالقرية التاريخية.. الجمعة القادم

وأضاف: "ملتقى هذا العام مخصص لفن النحت لمدة يومين يستعرض فيه النحاتون بعضاً من أعمالهم عبر أركان مخصصة، كما يتخلله ورشة عمل يشارك فيها الفنانون جزءاً من تجاربهم حول النحت واقعه ومأموله في ظل الطفرة الثقافية التي تعيشها المملكة وفق رؤيتها المستقبلية المباركة 2030م.