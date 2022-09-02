محافظ شقراء يفتتح "ملتقى شقراء للنحت" بالقرية التاريخية.. الجمعة القادم

يفتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي "ملتقى شقراء للنحت" مساء يوم الجمعة القادم الموافق 13 صفر 1444هـ، حيث يقام بتنظيم من مكتب وزارة الرياضة بشقراء في سوق المجلس بالقرية التاريخية بمحافظة شقراء.
وفي التفاصيل، قال مدير مكتب وزارة الرياضة في شقراء عبدالمحسن العبدالوهاب إن الملتقى يعد امتداداً لملتقى شقراء التشكيلي والذي عقد في سوق المجلس العام الماضي، وشارك فيه نخبة من كبار التشكيليين يتقدمهم الفنان صالح النقيدان، وعصمت المهندس والخطاط عبدالله الحميدي، وعبد المحسن الطواله وعبدالرحمن القطيان والجوهرة السنيدي ونجلاء السليم وأمل ومها القطيان والنحات خالد العنقري.
وأضاف: "ملتقى هذا العام مخصص لفن النحت لمدة يومين يستعرض فيه النحاتون بعضاً من أعمالهم عبر أركان مخصصة، كما يتخلله ورشة عمل يشارك فيها الفنانون جزءاً من تجاربهم حول النحت واقعه ومأموله في ظل الطفرة الثقافية التي تعيشها المملكة وفق رؤيتها المستقبلية المباركة 2030م.