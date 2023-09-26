"هلال الباحة" يحتفل باليوم الوطني الـ93 لتوحيد المملكة

احتفل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني الـ93 لتوحيد المملكة.
ورفع مديرُ عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة الدكتور ثامر يتيم، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، وإلى أمير منطقة الباحة، وإلى الشعب السعودي؛ بمناسبة اليوم الوطني ومرور 93 عامًا على توحيد المملكة.
بدأت الاحتفالية بكلمة من مدير عام الفرع بعنوان "نحلم ونحقق"، وما وصلت إليه المملكة، والهيئة بشكل خاص، من تطوّر، وانطلاقًا من رؤيتها بتحقيق الريادة في حفظ الأرواح وخدمة الإنسان ومشاركة المجتمع، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وقائد التغيير سيدي سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله.
وشكر مديرُ عام الفرع القائمين والمناوبين المشاركين والإدارات المشاركة بالفرع، باحتفاليات اليوم الوطني بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة.