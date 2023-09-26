"هلال الباحة" يحتفل باليوم الوطني الـ93 لتوحيد المملكة

بدأت الاحتفالية بكلمة من مدير عام الفرع بعنوان "نحلم ونحقق"، وما وصلت إليه المملكة، والهيئة بشكل خاص، من تطوّر، وانطلاقًا من رؤيتها بتحقيق الريادة في حفظ الأرواح وخدمة الإنسان ومشاركة المجتمع، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وقائد التغيير سيدي سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله.