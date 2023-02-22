"تعليم المجمعة" يحتفل بيوم التأسيس بمعرض تراثي ومسابقات ولوحات إنشادية

وتَضَمن الاحتفال معرضًا فنيًّا وتراثيًّا، وكلمات وطنية ولوحة إنشادية، ومشاركات لعدد من مدارس "تعليم المجمعة" احتفالًا بهذه المناسبة، كما تم عرض مشاركات الفائزين في مسابقة "راوي التأسيس".