"تعليم المجمعة" يحتفل بيوم التأسيس بمعرض تراثي ومسابقات ولوحات إنشادية

رعى مساعد مدير تعليم المجمعة للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة، احتفال إدارة التعليم بمناسبة يوم التأسيس، نيابة عن مدير التعليم يوسف الملحم.
وحضر الاحتفالَ المساعدُ للشؤون التعليمية سعد بن غازي الحربي، وفريق من قيادات الإدارة، وعدد من التربويين والإداريين وأولياء أمور الطلاب.
وتَضَمن الاحتفال معرضًا فنيًّا وتراثيًّا، وكلمات وطنية ولوحة إنشادية، ومشاركات لعدد من مدارس "تعليم المجمعة" احتفالًا بهذه المناسبة، كما تم عرض مشاركات الفائزين في مسابقة "راوي التأسيس".
وفي نهاية الاحتفال، كرم المساعد للشؤون المدرسية، الطلاب الفائزين في مسابقة راوي التأسيس.
يُذكر أن مدارس "تعليم المجمعة" أطلقت الاحتفال بيوم التأسيس الأسبوع الماضي، واستمرت الفعاليات هذا الأسبوع من خلال مشاركات متنوعة، تضمنت عددًا من الأنشطة والمسابقات والبرامج وفق الخطة المعدة.