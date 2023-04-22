محافظ شقراء يزور الشيخ "الجوفان" في منزله لتهنئته بعيد الفطر

كما ثمّن معرّف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان هذه البادرة، التي تأتي امتداداً لجولاته وزياراته للمواطنين، مشيداً بحرصه على هذه اللقاءات الأخوية التي تعزز العلاقة بين المسؤول والمواطن.