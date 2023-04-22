محافظ شقراء يزور الشيخ "الجوفان" في منزله لتهنئته بعيد الفطر

زار محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الشيخ منصور مسفر الجوفان رئيس محاكم القصيم سابقاً في منزله بمحافظة شقراء لتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وكان في استقباله الشيخ منصور الجوفان، ومعرّف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، وإبراهيم مسفر الجوفان، ومسفر منصور الجوفان، والدكتور عبدالسلام الجوفان.
وقدم محافظ شقراء التهنئة بالعيد للشيخ "الجوفان"، سائلاً الله أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة والقلوب عامرة بالايمان والأفراح، والوطن يرفل بالأمن والأمان والاستقرار والخير واليمن والبركات.
وثمّن الشيخ منصور الجوفان للمحافظ هذه الزيارة التي تؤكد نهج قيادتنا الحكيمة في توثيق الروابط مع المواطنين واللقاء بهم ومشاركتهم في كافة المناسبات.
كما ثمّن معرّف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان هذه البادرة، التي تأتي امتداداً لجولاته وزياراته للمواطنين، مشيداً بحرصه على هذه اللقاءات الأخوية التي تعزز العلاقة بين المسؤول والمواطن.