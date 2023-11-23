"كدانة" تحصد جائزة "مييد أوارد" لأفضل المشروعات في مجالات البناء والبنية التحتية بدبي

توجت كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة بحصد جائزة مييد أوارد في دورتها الثالثة عشرة وذلك خلال حفل توزيع جوائز ميد لتكريم أفضل المشروعات في مجالات البناء والبنية التحتية والمرافق للعام 2023 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء استحقاق "كدانة" للجائزة من خلال تصميم مشروع تطوير جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات والذي تم تصميمه من قِبل شركة عمرانيون للاستشارات الهندسية إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجالات التخطيط العمراني.
حيث حقق مشروع تطوير جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط عن فئة المشروعات الثقافية، والمشروع الأول على مستوى المملكة العربية السعودية.
يُذكر أن مشروع تطوير جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات والذي تم تنفيذه والاستفادة منه خلال موسم الحج للعام 1444هـ يهدف إلى الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بجبل الرحمة طوال العام بشكل يتواكب مع متطلبات العصر.
ويحتوي المشروع على حزمة من الخدمات التي سترتقي بالمكان وتجعله أكثر راحة، إذ تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع.
ويتكون المشروع من مواقف عامة للباصات وأخرى لسيارات الزائرين وتم تطوير دورات المياه الحالية وإنشاء دورات مياه جديدة إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، وتطوير وتحسين أعمدة تلطيف المناخ ومشارب المياه.