"كدانة" تحصد جائزة "مييد أوارد" لأفضل المشروعات في مجالات البناء والبنية التحتية بدبي

حيث حقق مشروع تطوير جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط عن فئة المشروعات الثقافية، والمشروع الأول على مستوى المملكة العربية السعودية.