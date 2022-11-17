"تعليم ينبع" جاهزة لأداء 67 ألف طالب وطالبة اختبارات الفصل الأول

ولفتت إدارة التعليم، إلى أن اللجان تعمل على آلية متابعة الأعمال من خلال الرصد اليومي، ومعالجة الحالات الطارئة، ومتابعة تقارير نظام نور إلكترونيًا، ومتابعة الخطة الإشرافية الميدانية لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة.