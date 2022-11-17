"تعليم ينبع" جاهزة لأداء 67 ألف طالب وطالبة اختبارات الفصل الأول

أنهت إدارة تعليم ينبع، اليوم الخميس، استعداداتها لاستقبال أكثر من 67 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ.
وشكلت اللجان الخاصة لمتابعة سير الاختبارات، والتي تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة والتدقيق والدعم الفني بتعليم المحافظة.
وأوضحت إدارة التعليم بالمحافظة، أن الاختبارات التحريرية ستبدأ لجميع المراحل الدراسية، اعتبارًا من الأحد 26 ربيع الثاني 1444هـ، وحتى الخميس 30 ربيع الثاني 1444هـ.
وأضافت: جرى تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات؛ لتنفيذ ومتابعة أعمالها، وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي ورصد الدرجات، وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الخميس.
ولفتت إدارة التعليم، إلى أن اللجان تعمل على آلية متابعة الأعمال من خلال الرصد اليومي، ومعالجة الحالات الطارئة، ومتابعة تقارير نظام نور إلكترونيًا، ومتابعة الخطة الإشرافية الميدانية لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة.
وقالت الإدارة: إن اللجان المختصة لمتابعة سير الاختبارات، تسير وفق خطة مزمنة لزيارة المدارس ميدانيًا من القيادات التعليمية، ومشرفي ومشرفات الإدارة والمكاتب التعليمية لمتابعة سير الاختبارات.
إضافة إلى لجنة الدعم الفني لفرز التقارير وتدوين الملاحظات، التي ترد من المشرفين الزائرين ومعالجتها بشكل يومي، مشددة على أهمية تعاون الأسر مع المدرسة في كل الجوانب التربوية والتعليمية والتهيئة للاختبارات.