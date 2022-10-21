على الركايب.. "صحة حائل" تطلق القافلة الصحية لتقديم الخدمات الإسعافية والتوعوية

وقال "الشمري" إن الإبل لعبت دوراً مهماً في توحيد المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، الذي قاد ورجاله حملات التوحيد معتمدين بعد الله عليها في تنقلهم، وغذائهم بأكل لحومها وشرب حليبها، ونقل الماء والعتاد والسلاح والمصابين، وكذلك في اعتمادهم عليها في توصيل البريد في بيئة صحراوية تمتد أطرافها على مساحة كبيرة من الرمال والظروف المناخية الصعبة.