على الركايب.. "صحة حائل" تطلق القافلة الصحية لتقديم الخدمات الإسعافية والتوعوية

أطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم الجمعة، القافلة الصحية من مخيم صحة حائل على الركايب.
وتفصيلاً، تأتي هذه القافلة ضمن الفعاليات التي تقدمها الخيمة الصحية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المُقامة في مزاد تربة حائل للإبل، حيث تقدم الخيمة الخدمات الإسعافية والتوعوية يومياً لزوار المهرجان.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير صحة حائل، أن هذه القافلة تعيد التذكير بدور الإبل الأصيل كوسيلة نقل للمرضى والمصابين قديماً، مشيراً إلى أن الإبل تحظى بمكانة كبيرة لدى العرب بسبب دورها الكبير على مر التاريخ في التجارة والنقل.
وقال "الشمري" إن الإبل لعبت دوراً مهماً في توحيد المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، الذي قاد ورجاله حملات التوحيد معتمدين بعد الله عليها في تنقلهم، وغذائهم بأكل لحومها وشرب حليبها، ونقل الماء والعتاد والسلاح والمصابين، وكذلك في اعتمادهم عليها في توصيل البريد في بيئة صحراوية تمتد أطرافها على مساحة كبيرة من الرمال والظروف المناخية الصعبة.