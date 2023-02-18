جراحة ناجحة لـ"ستينية" لتوسيع الحالب واستخراج حصوات بمجمع فيصل الطبي بالطائف

باشر مجمع الملك فيصل الطبي، حالة مريضة تبلغ من العمر 60 عامًا، كانت تعاني من ضيق في منتصف الحالب الأيسر، بعد تدخل جراحي لاستخراج حصوات من الحالب في مستشفى آخر.
وأوضحت لـ"سبق"، "صحة الطائف"، أنه تم مناظرة حالة المريضة في العيادات الخارجية لجراحة المسالك بمجمع الملك فيصل الطبي، وبعد عمل الفحص الإكلينيكي والفحوصات الإشعاعية تبين وجود ضيق في الحالب وحصوات ثانوية تكونت، وتم التدخل بمنظار الحالب المرن، وباستخدام الليزر تم توسيع الحالب وتكسير الحصوات واستخراجها ووضع دعامة.
وأضافت أنه بعد المتابعة تبين عدم الاستجابة للتوسيع، حينها قرر الفريق الطبي التدخل بالفتح الجراحي لوجود تليفات بالحالب لا تستجيب للتوسيع بالمنظار.
وذكرت أنه تم استئصال الجزء المتليف بالكامل وإعادة توصيله، وتمت العملية بنجاح - ولله الحمد -، وغادرت المريضة المجمع وهي بصحة جيدة.
وتكون الفريق الطبي من الدكتور عادل العبيدي استشاري جراحة المسالك والمناظير، والدكتور أشرف سَعد استشاري جراحة المسالك.