جراحة ناجحة لـ"ستينية" لتوسيع الحالب واستخراج حصوات بمجمع فيصل الطبي بالطائف

باشر مجمع الملك فيصل الطبي، حالة مريضة تبلغ من العمر 60 عامًا، كانت تعاني من ضيق في منتصف الحالب الأيسر، بعد تدخل جراحي لاستخراج حصوات من الحالب في مستشفى آخر.