"الحربي" يدشن النادي التطويري في مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي النادي التطويري في مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس، بدعم من إحدى الشركات الرياضية، والذي اشتمل على إنشاء عدد من المرافق التطويرية؛ منها المضمار الرياضي وصالة الأجهزة، والمسرح والسينما ومعمل الحاسب الآلي وقسم للفنية وكذلك قسم الكوافيرة.
وقدّم "الحربي" الشكر لكل العاملين على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لنزيلات المركز، مطالباً بضرورة تضافر جهود الجميع والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ لتطوير منظومة العمل تماشياً مع توجيه واهتمام الوزارة على مواصلة تطوير آلية العمل والبرامج المقدمة للمستفيدين؛ لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة.