"الحربي" يدشن النادي التطويري في مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي النادي التطويري في مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس، بدعم من إحدى الشركات الرياضية، والذي اشتمل على إنشاء عدد من المرافق التطويرية؛ منها المضمار الرياضي وصالة الأجهزة، والمسرح والسينما ومعمل الحاسب الآلي وقسم للفنية وكذلك قسم الكوافيرة.