محافظ الزلفي يلتقي أعضاء "جمعية العناية بالمساجد" ويطلع على أهدافها ورؤاها ومساراتها

يُذكر أن جمعية العناية بالمساجد بالزلفي، تُعنى بخدمة المساجد من خلال العمل على صيانتها وتأمين احتياجاتها علاوة على العمل على سد الاحتياج من بناء المساجد وتأمين احتياجاتها التقنية لتبليغ العلم الشرعي والمساهمة في العناية بمساجد الطرق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.