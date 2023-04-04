أمير تبوك يتسلَّم التقرير السنوي لأعمال "الشؤون الإسلامية" بالمنطقة

تسلَّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة في الإمارة اليوم عبدالعزيز بن صالح الشمري، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.
واطلع أمير المنطقة في مستهل اللقاء على ما احتواه التقرير من إنجازات ومشاركات الفرع الفاعلة، وكل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة.
وأثنى سموه على جهود فرع الوزارة، وما يقوم به من أعمال جليلة، وأكد أن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.
فيما عبّر "الشمري" عن عظيم شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته المستمرة لما فيه خدمة بيوت الله، وخدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، ومتابعته أعمال الفرع للقيام بدوره على أكمل وجه.