أمير تبوك يتسلَّم التقرير السنوي لأعمال "الشؤون الإسلامية" بالمنطقة

وأثنى سموه على جهود فرع الوزارة، وما يقوم به من أعمال جليلة، وأكد أن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.