لجنة التوطين تواصل جولات رقابية على محلات الأجهزة بنجران

تواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران ومحافظتَي شرورة وحبونا تنفيذ جولاتها الميدانية على نشاط محلات الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وذلك خلال الأسبوع الجاري، بهدف متابعة تطبيق قرارات التوطين في القطاع.
وشملت الجولات زيارة 59 منشأة، تم خلالها حصر أعداد العاملين من السعوديين وغير السعوديين. وبلغ إجمالي السعوديين العاملين في المحلات التي تمت زيارتها 86 موظفًا، من بينهم 9 موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في المنشآت نفسها 64 وافدًا من جنسيات متعددة.
كما تم رصد 10 فرص وظيفية جديدة، تعمل الجهات المعنية على تجهيزها تمهيدًا لشغلها بالمواطنين السعوديين.