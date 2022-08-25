محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تشارك في معرض الصقور والصيد الدولي بالرياض

تشارك هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي يُقام في نادي الصقور السعودي في محافظة ملهم شمال مدينة الرياض.
وأكد الرئيس التنفيذي الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن مشاركة الهيئة هذا العام تأتي بتوجيهات ودعم من رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
وبين الحريقي أن جناح الهيئة سيستعرض أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال تنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وكذلك مشتل يتضمن مجموعة من أشجار وشجيرات برية التي تنتشر في المحميتين بهدف تثقيف الزوار بأهمية الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة عليه وتأثيرها على جودة الحياة، مشيدًا بفكرة المعرض والجهود الكبيرة للقائمين عليه في إخراجه وإنجاحه.
وأوضح أن الهيئة تعمل على استعادة عدد من الكائنات المهددة بالانقراض مثل المها العربي، وغزال الريم، وجاء ذلك خلال عام 2021-2022، وبهدف المحافظة على استدامتها وتستخدم الهيئة أحدث التقنيات الحديثة مثل أجهزة التعقب وكاميرات الرصد التي تمكنها من معرفة الأماكن التي تفضلها للمعيشة وتقييم ودراسة سلوك الحيوانات، ومعرفة المواليد الجديدة من الحيوانات المعاد توطينها ومعرفة التنوع الاحيائي داخل المحميتين، وتمكنت الكاميرات من رصد العديد من الحيوانات التي تواجه خطر الانقراض.
يُذكر أن هذه المشاركة تأتي للتعريف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية و محمية الملك خالد الملكية وإلقاء الضوء على استراتيجية هيئة تطوير المحمية ودورها الأساس في تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية وإثرائها وإشراك المجتمعات المحلية وتنشيط السياحة البيئية، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله-.