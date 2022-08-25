محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تشارك في معرض الصقور والصيد الدولي بالرياض

وأوضح أن الهيئة تعمل على استعادة عدد من الكائنات المهددة بالانقراض مثل المها العربي، وغزال الريم، وجاء ذلك خلال عام 2021-2022، وبهدف المحافظة على استدامتها وتستخدم الهيئة أحدث التقنيات الحديثة مثل أجهزة التعقب وكاميرات الرصد التي تمكنها من معرفة الأماكن التي تفضلها للمعيشة وتقييم ودراسة سلوك الحيوانات، ومعرفة المواليد الجديدة من الحيوانات المعاد توطينها ومعرفة التنوع الاحيائي داخل المحميتين، وتمكنت الكاميرات من رصد العديد من الحيوانات التي تواجه خطر الانقراض.