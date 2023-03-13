معرض وورشة وعزف منفرد.. ثلاثية احتفاء "فنون أبها" بيوم العلم

احتفلت جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الأحد، بيوم العلم، عبر معرض البيرق الفوتوغرافي ورشة للخط العربي وعزف غنائي لآلة العود.
وبيّن مدير الجمعية أحمد السروي أن الاحتفال شهد مشاركة ٢٠ مصورًا ومصورة فوتوغرافية قدموا فيها عددًا من الصور التي تظهر وتبرز جماليات العلم السعودي بشكل احتفالي كرنفالي يعزز من أهمية هذا اليوم في المملكة.
وأضاف السروي أن الاحتفال ورشة للخط العربي شارك فيها ٥٠ خطاطًا وخطاطة استلهموا خطوط الشهادتين على العلم منذ الدولة السعودية الأولى والكلمات الوطنية الخالدة لتعزيز الانتماء الوطني.
وأشار إلى أن الاحتفال اختتم بعزف منفرد للفنان خالد عتيق، قدم خلالها عددًا من الأغاني الوطنية الشهيرة وسط حضور جماهيري غفير تفاعل مع الأغاني في جو احتفالي وطني.