معرض وورشة وعزف منفرد.. ثلاثية احتفاء "فنون أبها" بيوم العلم

وبيّن مدير الجمعية أحمد السروي أن الاحتفال شهد مشاركة ٢٠ مصورًا ومصورة فوتوغرافية قدموا فيها عددًا من الصور التي تظهر وتبرز جماليات العلم السعودي بشكل احتفالي كرنفالي يعزز من أهمية هذا اليوم في المملكة.