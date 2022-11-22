11 ميدالية يحققها طلبة تعليم صبيا في مسابقة "بيبراس موهبة" ٢٠٢٢ للمعلوماتية‎‎

حصد طلاب "تعليم صبيا" 11 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة ٢٠٢٢م للمعلوماتية، التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ حيث حصل ثلاثة على الوسام الفضي.
والطلاب الفائزون هم: "يوسف مفرح هروبي من مجمع هروب التعليمي، وأحمد حسن النعمي من متوسطة الحرجة، وإليان حمد الجبير من الابتدائية الرابعة".
وحقق ثمانية من الطلبة الوسام البرونزي وهم "عبدالملك إبراهيم الفيفي من مجمع الدفرة، محمد يوسف البرهومي من مدرسة الملك عبدالله الابتدائية، إيناس محمد قضعان من مدرسة النجاح الأهلية، إشراق إبراهيم معافا من ثانوية صبيا مسارات، ونس خليل صلهبي من صلهبة الثانية، ليلى إبراهيم شبير من الحسيني الابتدائية، جوري مبارك القحطاني من مدرسة الحناية الابتدائية، صبا سامي الحبسي من مدرسة سودة بنت زمعة".
وأعلنت "موهبة" نتائج المسابقة الدولية بمشاركة 13 منطقة إدارية وتعليمية من المملكة العربية السعودية؛ حيث تَصَدر الطلبة المشاركون من مدارس التعليم الأهلي والأجنبي والحكومي المسابقة، بحصولهم على 1860 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، متقدمين بذلك على أقرانهم من ٢٥ دولة.
وهنّأ مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، الفائزين والفائزات؛ مؤكدًا أهمية المسابقة في تنمية قدرة الطلبة على التفكير والتحليل، وتعزيز مهارات حل المشكلات.
وقدّم شكره لأسر ومدارس الطلبة ومكاتب التعليم، وقسم النشاط الطلابي العلمي بنين وبنات؛ على تشجيعهم على المشاركة وتفاعلهم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
من ناحيته، قال مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي: "بيبراس" مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية (علوم الكمبيوتر) والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتهدف إلى التشجيع على تطوير مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية، التي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة، وحل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد.