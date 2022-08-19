"الثقفي" سفيرًا للعمل الإنساني بالطائف.. و"الأمانة": للفوز باللقب مقومات

منح أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، وكيل الأمين للخدمات المساندة سلطان بن حسن الثقفي، لقب "سفير للعمل الإنساني لعام 2022"؛ تقديرًا لجهوده المستمرة لدعم العمل الإنساني وغيره من مجالات الحياة العامة.
وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أن المؤهلات والصفات الشخصية للفائز بلقب "سفير العمل الإنساني" هو إيمانه بالعمل الإنساني والعمل بالأمانة، وأن يكون متميزًا في مجال عمله ومتّصفًا بالحكمة وحسن السيرة، ومشهودًا له بحسن السيرة، وأن تكون مؤهلاته العمل مع الآخرين والرغبة في التعلم المستمر، والاتصال والقدرة على الإقناع.
وبيّن "الثبيتي" أن الهدف من المبادرة تسليط الضوء على الفئات المؤثرة في العمل الإنساني، خاصة صناع القرار ورجال الأعمال والإعلام، والإسهام في حملات استقطاب الموارد المالية والتحفيز على التطوع، واستقطاب الشركاء وإطلاق الشراكات الإنسانية.