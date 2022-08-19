"الثقفي" سفيرًا للعمل الإنساني بالطائف.. و"الأمانة": للفوز باللقب مقومات

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أن المؤهلات والصفات الشخصية للفائز بلقب "سفير العمل الإنساني" هو إيمانه بالعمل الإنساني والعمل بالأمانة، وأن يكون متميزًا في مجال عمله ومتّصفًا بالحكمة وحسن السيرة، ومشهودًا له بحسن السيرة، وأن تكون مؤهلاته العمل مع الآخرين والرغبة في التعلم المستمر، والاتصال والقدرة على الإقناع.