مثقفون ورجال أعمال يناقشون قضايا جمعيات مكة الخيرية بـ"ديوانية السبيعي"

ناقشت ديوانية رجل الأعمال إبراهيم السبيعي، اليوم، قضايا الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، والتي يفوق عددها 200 جمعية وطرق استدامتها؛ وذلك لدى استضافتها مجموعة من رجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين.
وقدم المدير التنفيذي لجمعية تنمية القرى بمنطقة مكة المكرمة خالد العصيمي، خلال الديوانية، تعريفاً بالجمعية وأهدافها وبرامجها ورحلتها الأخيرة إلى محافظة القنفذة واللقاءات التي تم عقدها هناك مع مدير التعليم ورجال الأعمال ووجهاء المنطقة وعمداء الكليات ومناقشة الأهداف المشتركة لتنمية المحافظة وحل مشكلاتها.
بعد ذلك، جرى حوار عام حول الجمعية وكيفية تطوير مخرجاتها، ثم تحدث الدكتور عبدالقادر تنكل مستشار المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة عن الجمعيات الموجودة في المنطقة وكيفية استفادتها من الهيئة العامة للأوقاف، وكيفية حصول الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية في المستقبل من خلال تجمّع الجمعيات في مبنى واحد يسهل عملها ويقلل تكاليفها التشغيلية ويقلل حاجتها للموظفين.
وعرض "تنكل" تجربة مكتبة الملك فهد ووجود حاضنة للجمعيات هناك، والتي تم توقيع عقد عملها أمس، وقد استحسن الحضور الفكرة.
يشار إلى أن اللقاء حضره المهندس أنس الصيرفي، ومحمد علي ناغي، وعبد الله الجميح، والدكتور محمد المطلق، والدكتور حسن بصفر، وعبدالله الحسون، وعماد العبود، وعدد من المختصين.