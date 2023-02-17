مثقفون ورجال أعمال يناقشون قضايا جمعيات مكة الخيرية بـ"ديوانية السبيعي"

بعد ذلك، جرى حوار عام حول الجمعية وكيفية تطوير مخرجاتها، ثم تحدث الدكتور عبدالقادر تنكل مستشار المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة عن الجمعيات الموجودة في المنطقة وكيفية استفادتها من الهيئة العامة للأوقاف، وكيفية حصول الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية في المستقبل من خلال تجمّع الجمعيات في مبنى واحد يسهل عملها ويقلل تكاليفها التشغيلية ويقلل حاجتها للموظفين.