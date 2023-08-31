تكريم 35 متدربًا ومتدربة ببرنامج "التطوع الابتكاري" في الطائف

يذكر أن هذا التعاون المشترك في البرنامج، جاء مواكبًا للتطورات المتسارعة للمملكة في جميع المجالات، ومنها قطاع الشباب والعمل التطوعي في ظل النهضة التنموية التي تشهدها كل مناطق ومحافظات المملكة بدعم القيادة الرشيدة.