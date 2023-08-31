تكريم 35 متدربًا ومتدربة ببرنامج "التطوع الابتكاري" في الطائف

كرم أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، اليوم الخميس، 35 متطوعًا ومتطوعة، شاركوا في البرنامج التدريبي "التطوع الابتكاري" في مجال استدامة المدن وتنميتها، والذي استمر لمدة أربعة أيام، بقاعة فندق "أريديوم".
ونوه إلى البرنامج الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالشراكة مع الاتحاد العربي للتطوع وبرنامج الأمم المتحدة لشؤون المتطوعين.
وقد شارك المتطوعون والمتطوعات في البرنامج التدريبي، واستعرضوا أعمالهم ومبادراتهم التطوعية، بمختلف المجالات والتي نفذت بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي؛ لتعزيز مبدأ التطوع المجتمعي بطرق حديثة ومبتكرة.
وأيضًا للمساعدة على إيجاد مبادرات تطوعية احترافية مستدامة، في سعي البرنامج إلى صياغة مشروعات ابتكارية يعدها المتطوعون والمتطوعات باحترافية وتطويرها من خلال المتدربين؛ للوصول إلى المخرج الإبداعي المطلوب.
وتسهم مخرجات البرنامج في تعزيز ثقافة التطوع الابتكاري؛ لتحقيق التنمية المستدامة التي تنسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030.
ويهدف البرنامج التدريبي للمتطوعين المعتمد من الأمم المتحدة لشؤون المتطوعين، إلى تحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا المجال.
وكانت كل المبادرات التطوعية بالطائف، قد لقيت الدعم والاهتمام من أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي.
وتناول البرنامج التدريبي، أبرز التجارب العالمية بمجال استدامة المدن، بهدف مساعدة المتدربين على صناعة مبادرات تطوعية نوعية يتم الاستفادة منها لتطوير المدن وفق معايير إبداعية.
يذكر أن هذا التعاون المشترك في البرنامج، جاء مواكبًا للتطورات المتسارعة للمملكة في جميع المجالات، ومنها قطاع الشباب والعمل التطوعي في ظل النهضة التنموية التي تشهدها كل مناطق ومحافظات المملكة بدعم القيادة الرشيدة.
يعد البرنامج فرصة لتقديم الخبرات والإمكانات بالاتحاد العربي للتطوع وفي الورشة المصاحبة له للخروج بأفكار مشروعات ابتكارية تخدم العمل البلدي والسكني والبيئي في ظل حرص الأمانة على دعم الأفكار الإبداعية الخلاقة من قبل المشاركين، بهدف تجويد العمل البلدي، ورفع درجة المسؤولية المجتمعية بمشاركة الشباب في الحلول الإبداعية.