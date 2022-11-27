‫"إسلامية نجران" تختتم مسابقة "الأربعين النووية" لمنسوبات الفرع

اختتم القسم النسائي في مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في نجران، اليوم، اختبارات "الأربعين النووية"، التي نظمت لمنسوبات الفرع؛ حيث استمر التسجيل في المسابقة طيلة شهر ربيع الآخر، وعقدت الاختبارات على مدار يومين.
وتستهدف هذه المسابقة تشجيع منسوبات الفرع على اكتساب المزيد من المعارف في الجانب الديني، وحثّهنّ على طلب العلم بما يعود بالنفع عليهن، إضافة إلى خلق روح التنافس بين الموظفات وإيجاد بيئة عمل جاذبة.
وحثّ هذا البرنامج الموظفات على الإخلاص في العمل، واحتساب الأجر من الله/ وتطبيق هذه الأحاديث في حياتهن اليومية.
وفي الختام كرّم المدير العام للفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، المتسابقات بشهادات شكر.