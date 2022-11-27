‫"إسلامية نجران" تختتم مسابقة "الأربعين النووية" لمنسوبات الفرع

اختتم القسم النسائي في مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في نجران، اليوم، اختبارات "الأربعين النووية"، التي نظمت لمنسوبات الفرع؛ حيث استمر التسجيل في المسابقة طيلة شهر ربيع الآخر، وعقدت الاختبارات على مدار يومين.