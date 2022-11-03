"أمانة الطائف" تنظم مسيرة توعوية لحماية القطط البرية والنمر العربي من الانقراض

تنظم أمانة الطائف، يوم السبت المقبل، الموافق 5 نوفمبر 2022 مسيرة المشي (Catwalk) بممشى منتزه الردف وممشى شارع الخمسين، بالشراكة مع مكتب فرع وزارة الرياضة بالطائف والإدارة العامة للتعليم بالطائف وصحة الطائف بالإضافة إلى جمعية أرزاق وجمعية العون وفريق رفد التطوعي وجهات مشاركة أخرى، ويفعّل المبادرة المتطوعون والمتطوعات من أبناء الطائف، وذلك بهدف التعريف بضرورة الحفاظ على القطط البرية وخصوصًا النمر العربي من خطر الانقراض.