"أمانة الطائف" تنظم مسيرة توعوية لحماية القطط البرية والنمر العربي من الانقراض

تنظم أمانة الطائف، يوم السبت المقبل، الموافق 5 نوفمبر 2022 مسيرة المشي (Catwalk) بممشى منتزه الردف وممشى شارع الخمسين، بالشراكة مع مكتب فرع وزارة الرياضة بالطائف والإدارة العامة للتعليم بالطائف وصحة الطائف بالإضافة إلى جمعية أرزاق وجمعية العون وفريق رفد التطوعي وجهات مشاركة أخرى، ويفعّل المبادرة المتطوعون والمتطوعات من أبناء الطائف، وذلك بهدف التعريف بضرورة الحفاظ على القطط البرية وخصوصًا النمر العربي من خطر الانقراض.
وتفصيلاً، تُقام الفعالية في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها وتتيح لأفراد المجتمع بمختلف قدراتهم البدنية وفئاتهم العمرية المشاركة في المسيرة والمشي لمسافة 7 كيلومترات للكبار، ومسيرة 700 متر مخصصة للصغار، وذلك لتعزيز الوعي الجماعي بالمحافظة على القطط البرية ودعم النمر العربي، إضافة إلى تعزيز اللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع، وتشمل بعض الأنشطة الترفيهية والتوعوية المصاحبة، وتوزيع وزراعة 5000 شتلة داخل منتزه الردف وممشى الخمسين.
ودعت أمانة الطائف، الراغبين في المشاركة في الفعالية إلى تسجيل بياناتهم، عبر الروابط التالية: