"هلال جدة" يتلقى أكثر من 16 ألف بلاغ إسعافي خلال نوفمبر الماضي

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، اليوم الخميس، تلقي فرق المحافظة 16468 بلاغًا إسعافيًّا، خلال شهر نوفمبر الماضي، من العام 2023م.
وقالت الهيئة: إن تلك البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية، تعاملت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة ومهنية من خلال كوادر بشرية متخصصة، وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إسعافية متكاملة.
وسجلت البلاغاتُ المرضية 8837 بلاغًا، تنوعت ما بين أزمات قلبية وصدرية وسكتات دماغية وأمراض مزمنة وغيرها.
فيما جاء عدد بلاغات الحوادث 7631 بلاغًا، والتي اشتملت على الحوادث المرورية واعتداء وحرائق كانت ما بين حالات بسيطة إلى خطيرة.
وساهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة.
وأكدت الهيئة، أنها على أهبة الاستعداد على مدار الساعة من خلال 36 مركزًا إسعافيًا بالمحافظة، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي، الذي له الأثر الكبير في سرعة الوصول والنقل.
وتستقبل هيئة الهلال الأحمر، طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.
كما يتيح التطبيق للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.