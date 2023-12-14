"هلال جدة" يتلقى أكثر من 16 ألف بلاغ إسعافي خلال نوفمبر الماضي

وأكدت الهيئة، أنها على أهبة الاستعداد على مدار الساعة من خلال 36 مركزًا إسعافيًا بالمحافظة، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي، الذي له الأثر الكبير في سرعة الوصول والنقل.