أمين الطائف ومدير "العون الخيرية" يدشنان مبادرة الحقيبة الشتوية "شتاؤهم دافئ" للعمالة وحراس الأمن

وأضافت بأن توزيع حقيبة الشتاء تأتي أيضًا انطلاقًا من حماية العمال من الظروف المناخية في فصل الشتاء، وتسهيل عملهم، وإشعارهم بالإحساس بهم، والوقوف بجوارهم.. مؤكدة حرص الأمانة على أداء دورها الاجتماعي لخدمة الشرائح كافة بالمجتمع، وأنها تتوجه بهذه المبادرة ضمن حملة كسوة الشتاء للعمال الذين يحتاجون إلى من يقدر عملهم، ويشد على أيديهم.. موضحة أن المبادرة تعتبر نوعًا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي، وتقديرًا لهم لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها الوجود في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء.