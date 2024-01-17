أمين الطائف ومدير "العون الخيرية" يدشنان مبادرة الحقيبة الشتوية "شتاؤهم دافئ" للعمالة وحراس الأمن

دشن اليوم أمين محافظة الطائف، المهندس عبدالله الزايدي، والمدير التنفيذي لجمعية العون الخيرية، والفِرق التطوعية، مبادرة الحقيبة الشتوية "شتاؤهم دافئ" الخاصة برجال النظافة، وغيرهم من العمالة.
ونفذت الوحدة الإشرافية لتنمية القطاع الثالث بأمانة محافظة الطائف مبادرة "شتاؤهم دافئ" بالتعاون مع جمعية العون الخيرية؛ لتوزيع كسوة الشتاء على عمال النظافة، وحراس الأمن، وذلك ضمن مساهمات الوحدة المتواصلة لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع.
وتأتي المبادرة ضمن مبادرات وبرامج الأمانة الإنسانية الخاصة برجال النظافة وحراس الأمن، الذين تعتبرهم الأمانة شركاء في التنمية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الأمانة الدائم بأن يكون أحد المستفيدين من خدماتها الإنسانية شريحة العمالة الوافدة، التي تعمل في ظروف مختلفة؛ إذ اختارت شريحة العمال من ذوي الدخل المحدود.
وأضافت بأن توزيع حقيبة الشتاء تأتي أيضًا انطلاقًا من حماية العمال من الظروف المناخية في فصل الشتاء، وتسهيل عملهم، وإشعارهم بالإحساس بهم، والوقوف بجوارهم.. مؤكدة حرص الأمانة على أداء دورها الاجتماعي لخدمة الشرائح كافة بالمجتمع، وأنها تتوجه بهذه المبادرة ضمن حملة كسوة الشتاء للعمال الذين يحتاجون إلى من يقدر عملهم، ويشد على أيديهم.. موضحة أن المبادرة تعتبر نوعًا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي، وتقديرًا لهم لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها الوجود في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء.
ولفتت إلى أن الحقيبة تتضمن العديد من الملابس المهمة التي توفر الدفء، وتحمي العمال من البرد، مع التشديد على حرص الأمانة على الإسهام في العمل الإنساني والخيري من خلال البرامج الإنسانية المتنوعة التي تنظمها، معتبرة أن الاهتمام بالعمال وتطوير أدائهم وتعزيز قدراتهم وتوفير الرعاية لهم أمر مهم؛ ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة حقيبة الشتاء؛ إذ تم توزيع الحقيبة على العمال العاملين في الشوارع والميادين إيمانًا من الأمانة بالعمل الخيري والإنساني.
ووزع المتطوعون والمتطوعات خلال المبادرة كسوة الشتاء على العمال وحراس الأمن في مواقع عدة، كما تم تقديم الورود والهدايا لإدخال البهجة على قلوبهم.
يُذكر أن الوحدة الإشرافية بأمانة الطائف تضم مجموعة من المتطوعين والمتطوعات، يشاركون في تنفيذ مبادراتها المختلفة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة أشكال التشوه البصري كافة، وحملات التشجير، وزيادة المسطحات الخضراء، إلى جانب البرامج التثقيفية والتوعوية المختلفة.