صيانة وتأهيل 5.7 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء بالطائف

نفذت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع، برنامجًا لصيانة المسطحات الخضراء والأشجار في الحدائق والمنتزهات والجزر الوسطية والميادين بالمحافظة، وذلك ضمن برامج أمانة الطائف لتعزيز جهود تحسين المشهد الحضري والمظهر العام، ورفع كفاءة المرافق البلدية؛ حيث أنهت الفرق الميدانية أعمال تقليم الأشجار بعدد 1,025,698 شجرة وشجيرة، وتجاوزت أعمال قص وتهذيب المسطحات الخضراء 5,790,897 مترًا مربعًا.