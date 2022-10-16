صيانة وتأهيل 5.7 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء بالطائف

نفذت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع، برنامجًا لصيانة المسطحات الخضراء والأشجار في الحدائق والمنتزهات والجزر الوسطية والميادين بالمحافظة، وذلك ضمن برامج أمانة الطائف لتعزيز جهود تحسين المشهد الحضري والمظهر العام، ورفع كفاءة المرافق البلدية؛ حيث أنهت الفرق الميدانية أعمال تقليم الأشجار بعدد 1,025,698 شجرة وشجيرة، وتجاوزت أعمال قص وتهذيب المسطحات الخضراء 5,790,897 مترًا مربعًا.
كما اعتمدت الإدارة آليات مطورة لأعمال الري؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الري وترشيد الاستهلاك، وبلغت كمية المياه المستخدمة في أعمال الري للحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء وغيرها من المواقع المزروعة بمداخل ومخارج المدينة والزوائد التنظيمية؛ 1,176,000 طنّ من المياه المعالجة ومياه الآبار.
وتعتمد الأمانة في ري الحدائق وأشجار الشوارع على وسائل الري الحديثة وليها شبكة ري بالتنقيط تغطي أنحاء المدينة، وتتخذ الأمانة السبل الكفيلة بالحفاظ على الثروة المائية، والاستفادة من المياه المعاد تدويرها لدعم المساحة الخضراء بالمحافظة.
ورفعت الفرق الميدانية كفاءة مرافق الحدائق من خلال تنفيذ أعمال للصيانة السريعة والفورية شملت 450 مرفقًا بلديًا، والتأكد من كفاءتها وتشغيلها الأمثل.
وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطط رفع أداء منظومة الحدائق والمنتزهات العامة، ودعم الحزام الأخضر، التي تغطي المدينة وضواحيها والطرق العامة، كما تستفيد الأمانة من انتهاء الموسم السياحي في دعم متنفساتها العامة، وإجراء أعمال الصيانة لمرافقها كافة بما يضمن تشغيلها بطاقتها العامة خلال مواسم الارتياد الكثيف.