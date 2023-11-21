"تآلف" تشارك في "اليوم العالمي للطفل" بركن ترفيهي

ونظمت الجمعية ركنًا ترفيهيًا في "بت لاونج" متجر الحيوانات الأليفة بمحافظة عنيزة، تخلله عدد من الفعاليات مثل: الرسم والتلوين والمسابقات والهدايا والرسم على الوجوه، إضافة للعب والتصوير مع الحيوانات الأليفة.