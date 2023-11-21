"تآلف" تشارك في "اليوم العالمي للطفل" بركن ترفيهي

شاركت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف"، بمحافظة عنيزة، الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر كل عام؛ بغرض توعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات وسلوكيات الأطفال.
ونظمت الجمعية ركنًا ترفيهيًا في "بت لاونج" متجر الحيوانات الأليفة بمحافظة عنيزة، تخلله عدد من الفعاليات مثل: الرسم والتلوين والمسابقات والهدايا والرسم على الوجوه، إضافة للعب والتصوير مع الحيوانات الأليفة.
وقالت موظفة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية نهال المطيري: "إن "تآلف" شاركت الاحتفال باليوم العالمي للطفل؛ لما يمثله من أهمية للمجتمع؛ لنشر معلومات توعوية بحقوق وواجبات الطفل وطرق التعامل معه، كما فعلت ركنًا ترفيهيًا للأطفال بعدد من الفعاليات والمسابقات والألعاب بهدف سعادتهم وأسرهم".
يُذكر أن "تآلف" تبذل جهودًا حثيثة في جوانب الأسرة، ومؤسسة الزواج عبر برامج نوعية متخصصة، واستضافة خبراء ومهتمين في هذه القضايا؛ للحفاظ على الحياة الزوجية.
كذلك تشارك الجمعية في الأيام العالمية، منها: يوم الطفل لتعزيز الجوانب النفسية لهم والتذكير بحقوقهم النظامية والشرعية.