شاهد تجهيزات مميزة بالدائر لاستقبال العيد.. والرقابة على المنشآت تتواصل

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدائر المهندس وليد محمد معافا، أن البلدية وضمن خطتها لهذا العام بدأت في تجهيز المرافق العامة والجلسات والمماشي، إضافةً إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام وصيانة وإنارة وتزيين الشوارع.