شاهد تجهيزات مميزة بالدائر لاستقبال العيد.. والرقابة على المنشآت تتواصل

أكملت بلدية محافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة جازان، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ؛ وذلك بتهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء والمماشي والملاعب وتكثيف أعمال المتابعة والصيانة والنظافة لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها مع استمرار العمل خلال إجازة العيد.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الدائر المهندس وليد محمد معافا، أن البلدية وضمن خطتها لهذا العام بدأت في تجهيز المرافق العامة والجلسات والمماشي، إضافةً إلى الأعمال اليومية لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام وصيانة وإنارة وتزيين الشوارع.
وأشار إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء والقرى الجبلية، كما أن البلدية تواصل جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية من خلال "ممتثل" في إجازة عيد الأضحى؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية في المطاعم والمحلات التجارية.