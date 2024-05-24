"تعليم الطائف" يحقق المركز الثالث لبطولة المملكة لدوري المدارس للرياضات الإلكترونية

حققت الإدارةُ العامة للتعليم بمحافظة الطائف بطولةَ المملكة لدوري المدارس للرياضات الإلكترونية، والتي نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
وحقق الطالبُ "ثامر الطلحي" من ثانوية ثقيف المركزَ الثالث في بطولة المملكة لدوري المدارس للرياضات الإلكترونية في كرة القدم للمرحلة الثانوية "EA sports FC 24" على جهاز "PlayStation5"، وذلك خلال مشاركته في التصفيات النهائية التي أقيمت باستضافة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمنطقة الرياض، في منجز جديد يضاف إلى سجلات ومنجزات طلبة تعليم الطائف في مختلف المنافسات والمسابقات المحلية والخليجية والدولية.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف سعيد بن عبدالله الغامدي، لـ"سبق"، أن ما تزخر به المدارس من مواهب طلابية في مختلف المجالات أسهم في حصد المنجزات في البطولات والمسابقات الوطنية والدولية، مبينًا أن البطولة تهدف لتنمية مهارات الطلاب والطالبات في الرياضات الإلكترونية، وزيادة عدد الممارسين من الطلاب والطالبات واكتشاف مواهبهم.