"تعليم الطائف" يحقق المركز الثالث لبطولة المملكة لدوري المدارس للرياضات الإلكترونية

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف سعيد بن عبدالله الغامدي، لـ"سبق"، أن ما تزخر به المدارس من مواهب طلابية في مختلف المجالات أسهم في حصد المنجزات في البطولات والمسابقات الوطنية والدولية، مبينًا أن البطولة تهدف لتنمية مهارات الطلاب والطالبات في الرياضات الإلكترونية، وزيادة عدد الممارسين من الطلاب والطالبات واكتشاف مواهبهم.