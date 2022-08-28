"محافظ الليث" يشهد اليوم انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ

واطلع "الزهراني" على مرافق المدرسة، ووقف على استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد، كما شارك بتسليم الطلاب المقررات المدرسية، واستمع لشرح مفصل من مدير تعليم الليث عن استعدادات إدارة التعليم لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد؛ حيث وحدت جميع الجهود والخطط الإدارية والتقنية والفنية على كل المستويات، وتم تجهيز 194 مبنىً مدرسيًّا لاستقبال 30 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية.