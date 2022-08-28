"محافظ الليث" يشهد اليوم انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ

شَهِدَ محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم، انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ، بمدرسة ولي العهد المتوسطة بحضور مدير تعليم الليث الدكتور زكي الحازمي وعدد من القيادات التعليمية.
واطلع "الزهراني" على مرافق المدرسة، ووقف على استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد، كما شارك بتسليم الطلاب المقررات المدرسية، واستمع لشرح مفصل من مدير تعليم الليث عن استعدادات إدارة التعليم لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد؛ حيث وحدت جميع الجهود والخطط الإدارية والتقنية والفنية على كل المستويات، وتم تجهيز 194 مبنىً مدرسيًّا لاستقبال 30 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية.
وثمّن محافظ الليث جهود إدارة التعليم بالاستعداد المبكر، وتوفير التجهيزات المطلوبة على كل المستويات؛ لضمان بداية جادة لعام دراسي جديد حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة بإذن الله؛ منوهًا بالدعم والمساندة التي يحظى بها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بما يعزز العملية التعليمية لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030، للوصول إلى التميز والإبداع في التحصيل العلمي، والإسهام في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك في الجهود، وأن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.