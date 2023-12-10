"البر" و"البيئة" يدشنان مبادرة تشجير "وقف السلام" ومشتل خيري بـ"حرازات جدة"

وفي هذا الصدد، أوضح عضو مجلس الإدارة بجمعية البر بجدة رئيس نادي البر التطوعي، محمد سعيد أبو ملحة: "حرصت جمعية البر بجدة على إثراء العمل الاجتماعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وأن هذه المبادرة تأتي من خلال الاتفاقية المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على إشراك مختلف القطاعات بالمنطقة في حملات وبرامج التشجير، من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، بالإضافة للطلاب والأهالي، والفرق التطوعية بالمنطقة ومحافظاتها دعمًا للمبادرة، في تنفيذ أعمال المبادرة وتعزيز ثقافة التشجير والمحافظة على البيئة .