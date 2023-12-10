"البر" و"البيئة" يدشنان مبادرة تشجير "وقف السلام" ومشتل خيري بـ"حرازات جدة"
دشنت، اليوم الأحد، مبادرة تشجير نوعية في وقف السلام بحي الحرازات بمحافظة جدة، معتمدة على الاستفادة من المياه الرمادية في عملية الري، وخزن المياه المستهلكة من الوضوء في خزان سعته تقريباً 60 طناً، بالإضافة إلى تدشين مشتل خيري يدعم المبادرة تحت شعار "السعودية الخضراء" ونظمت المبادرة جمعية البر بجدة.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، وبلدية أبرق الرغامة ، وشركة المياه الوطنية ، وبمشاركة عدة جهات أهلية وخاصة ، بالإضافة إلى مشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة والعديد من الجهات الإعلامية .
وفي هذا الصدد، أوضح عضو مجلس الإدارة بجمعية البر بجدة رئيس نادي البر التطوعي، محمد سعيد أبو ملحة: "حرصت جمعية البر بجدة على إثراء العمل الاجتماعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وأن هذه المبادرة تأتي من خلال الاتفاقية المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على إشراك مختلف القطاعات بالمنطقة في حملات وبرامج التشجير، من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، بالإضافة للطلاب والأهالي، والفرق التطوعية بالمنطقة ومحافظاتها دعمًا للمبادرة، في تنفيذ أعمال المبادرة وتعزيز ثقافة التشجير والمحافظة على البيئة .
ومن جهته، أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد، فهي تهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء.
وقال " الخليف" إن المبادرة تسهم في دعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير ،وأهمية نشر ثقافة التشجير والوعي لدى المجتمع في تحسين الصورة العامة نحو بيئة خضراء مستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.