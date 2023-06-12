أمير الشرقية يترأس اجتماع "حقوق الإنسان" والأجهزة الحكومية بالمنطقة

ترأس أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، اجتماعًا ضمّ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ومديري القطاعات والأجهزة الحكومية بالمنطقة.
عقد الاجتماع خلال زيارة رئيس هيئة حقوق الإنسان، إلى المنطقة، على رأس وفد ضمّ عددًا من أعضاء مجلس الهيئة والمسؤولين فيها.
وقدّمت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، عرضًا عن اختصاصات الهيئة والأنظمة المتبعة في المملكة، والتي تكفل لكل إنسان حقوقه وتحفظ كرامته، انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي، وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وقالت "هلا التويجري": تهدف الهيئة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وهي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لتنمية الوعي وحفظ الحقوق.
وأوضحت أن للهيئة وكالات تخصصية عدة، تعمل بالتوافق؛ لتحقيق أهدافها ومنها: وكالة الهيئة لحماية حقوق الإنسان، ومن أبرز مهامها استقبال الشكاوى من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، ومتابعة الشكوى حتى يتم حلها.
ووكالة التعاون الدولي، للتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية ومتابعة قضايا السعوديين خارج المملكة. والأمانة العامة للجنة الردود، وتختص في إعداد الردود على الادعاءات والمزاعم الموجهة للمملكة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ورفعت الدكتورة "التويجري" الشكر إلى أمير المنطقة الشرقية؛ لمتابعته واهتمامه بأعمال وبرامج الهيئة في المنطقة، ولقيادات القطاعات والأجهزة الحكومية؛ لتعاونهم المستمر.