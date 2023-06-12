أمير الشرقية يترأس اجتماع "حقوق الإنسان" والأجهزة الحكومية بالمنطقة

وقدّمت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، عرضًا عن اختصاصات الهيئة والأنظمة المتبعة في المملكة، والتي تكفل لكل إنسان حقوقه وتحفظ كرامته، انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي، وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.