33 ألف مشارك ومشاركة في مبادرة "سنابل أجاويد" بتعليم عسير

حققت مبادرة سنابل أجاويد التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير المتمثلة في مسار العطاء، وضمن مبادرة أجاويد التي أطلقها أمير المنطقة ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، تفاعلاً كبيرًا من سائر فئات المجتمع التعليمي، حيث بلغ عدد المشاركين والمشاركات من مختلف فئات المجتمع التعليمي في تعليم عسير، 33846 مشاركًا ومشاركة، صنعوا 2874 حدثًا، بمشاركة سبع فِرق إشرافية، وذلك بالشراكة مع فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون الصحية في المنطقة، وجمعية البر بأبها.