"مساكن جازان" تسلّم أكثر من 100 وحدة سكنية لمستفيديها خلال الربع الأول 2024

وبيّن واصلي؛ أن الجمعية قدّمت خلال الربع الأول من هذا العام برامج تنموية وتطويرية للأسر المستفيدة اشتملت على رحلة للعمرة، ودورة في صيانة الجوّالات، ودورة في صيانة المنازل بالشراكة مع الكلية التقنية بجازان، كما قدّم شكره للمتطوعين في برامج ومشاريع الجمعية حيث بلغت أعداد المتطوعين خلال الربع الأول من العام، 64 متطوعاً قدّموا خلالها 387 ساعة و25 فرصة تطوعية مثمّناً لشركاء النجاح من الجهات الحكومية والجهات المانحة الداعمة لبرامج ومشاريع الجمعية عطاءهم الدائم.