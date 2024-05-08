"مساكن جازان" تسلّم أكثر من 100 وحدة سكنية لمستفيديها خلال الربع الأول 2024

سلّمت جمعية بناء وتنمية "مساكن" بمنطقة جازان خلال الربع الأول من العام الحالي، 106 وحدات لمستفيديها بالتعاون مع الإسكان التنموي، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده بن محمد واصلي؛ أن الوحدات التي قدمت لمستفيدي الجمعية بلغت تكلفتها الإجمالية 16.168.180 مليون ريال سلمت هذه الوحدات السكنية في محافظات: بيش والعارضة وأبو عريش ومدينة جازان ضمن خدماتها للمستفيدين من خلال مشاريع الجمعية الستة التي تشمل مشروع بناء الوحدات السكنية ومشروع إكمال بناء الوحدات السكنية ومشروع ترميم الوحدات السكنية ومشروع دعم الإيجار ومشروع الأجهزة الكهربائية.
وبيّن واصلي؛ أن الجمعية قدّمت خلال الربع الأول من هذا العام برامج تنموية وتطويرية للأسر المستفيدة اشتملت على رحلة للعمرة، ودورة في صيانة الجوّالات، ودورة في صيانة المنازل بالشراكة مع الكلية التقنية بجازان، كما قدّم شكره للمتطوعين في برامج ومشاريع الجمعية حيث بلغت أعداد المتطوعين خلال الربع الأول من العام، 64 متطوعاً قدّموا خلالها 387 ساعة و25 فرصة تطوعية مثمّناً لشركاء النجاح من الجهات الحكومية والجهات المانحة الداعمة لبرامج ومشاريع الجمعية عطاءهم الدائم.