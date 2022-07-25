البرلمان النيجري يؤكد أهمية دور المملكة الكبير في بلاده

أكدت حرم رئيس البرلمان النيجري الحاجة عائشة بخاري على دور المملكة العربية السعودية الكبير في بلادها،

جاء ذلك لدى زيارة مدير مكتب الندوة أسامة السباعي في مكتبها بالعاصمة نيامي بهدف التنسيق والتعاون في العديد من المشروعات والبرامج المستقبلية التي تقيمها الندوة، حيث ساهمت في إنجاح العديد من أعمالها التنموية والإنسانية.