مدير تعليم الطائف يدشن تقنية "الذكاء الاصطناعي" في إدارة العلاقات العامة والإعلام

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي استخدام تقنية "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" في إدارة العلاقات العامة والإعلام كأول إدارة تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف استخدامه كتقنيات في العمل الإعلامي، وتأثير ذلك على واقع الممارسات الإعلامية ومواكبة مستقبل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بما يحقق رؤية المملكة 2030.