مدير تعليم الطائف يدشن تقنية "الذكاء الاصطناعي" في إدارة العلاقات العامة والإعلام

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي استخدام تقنية "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" في إدارة العلاقات العامة والإعلام كأول إدارة تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف استخدامه كتقنيات في العمل الإعلامي، وتأثير ذلك على واقع الممارسات الإعلامية ومواكبة مستقبل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وتفصيلاً، اشتمل اللقاء على شرح وافٍ لآلية استخدام الذكاء الاصطناعي، وتفعيل الاستديو الافتراضي، من قِبل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ومنسوبيه.
وشدد الدكتور "الغامدي" على أهمية توثيق قصص النجاح في الميدان التعليمي، ورصد وتحليل المنجزات، واعتماد اللغة الإيجابية في الإعلام والاتصال، وتنفيذ دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي تستهدف منسقي ومنسقات الإدارات والمكاتب والمدارس.
وتم استعراض قناة تعليم الطائف على اليوتيوب بحلتها الجديدة واستعراضها موادها الإعلامية.
وأشاد الدكتور "الغامدي" بالجهود المبذولة من قِبل منسوبي ومنسوبات إدارة العلاقات العامة والإعلام خلال الفصل الدراسي الأول متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.