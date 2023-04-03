لضمان الالتزام بالمعايير.. تنفيذ جولات ميدانية في مستشفى محافظة سميراء العام

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً بإدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة، جولاتها الميدانية على برامج صحة البيئة والنفايات الطبية في “مستشفى محافظة سميراء العام".
وتستهدف الجولات الوقوف على مدى تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآت الصحية الذي يعتمد على الجودة من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.
وقالت إدارة صحة البيئة: برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية من أهم البرامج التي تسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة، من خلال التوعية والتثقيف البيئي، ومراقبة أعمال النظافة والتخلص من النفايات العامة، وكذلك متابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية.
وأضافت: الأهداف تتضمن كذلك التأكد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية، وجودة الهواء، بالإضافة إلى متابعة سلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيًا، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتطبيق برنامج مكافحة الحشرات، والتأكد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية، إلى جانب متابعة التطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية لتعزيز الصحة العامة.