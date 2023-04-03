لضمان الالتزام بالمعايير.. تنفيذ جولات ميدانية في مستشفى محافظة سميراء العام

وأضافت: الأهداف تتضمن كذلك التأكد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية، وجودة الهواء، بالإضافة إلى متابعة سلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيًا، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتطبيق برنامج مكافحة الحشرات، والتأكد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية، إلى جانب متابعة التطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية لتعزيز الصحة العامة.