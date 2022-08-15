مسؤولون قرغيزيون ينوهون بدعم المملكة وعطائها التنموي

ولفت مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا د. محمد ماضي أن المنطقة كانت بحاجة إلى هذا المركز الذي يضم مسجدًا كبيرًا يسع أكثر من (1000) مصلى ومدرسة مكونة من عدد من الفصول الدراسية لتعليم أبناء المنطقة، حيث أصبح معلمًا بارزًا في المنطقة.