مسؤولون قرغيزيون ينوهون بدعم المملكة وعطائها التنموي

نوه محافظ طلاس في قيرغيزيا (آيبيك تور بيكوف) وعضو مجلس النواب (دستان جوما بيكوف)، ونائب المفتي (سالم إيريس بيكوف) بجهود المملكة التنموية التي قدمتها دعمًا للمجتمع القرغيزي ولفتوا إلى جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنفيذها لكثير من البرامج والمشروعات الهادفة والنافعة لتلبي احتياج عدد من المحافظات والمناطق القرغيزية.
جاء ذلك لدى افتتاحهم للمركز التنموي الذي شيدته الندوة العالمية في مدينة قيزل آدير، بمحافظة طلاس، حيث عبروا عن سعادتهم لإنشاء هذا المركز الذي يعود بنفعه على المجتمع ببرامجه النوعية التي تخدم الشباب وتُصقل قدراتهم وترتقي بمهاراتهم وتُؤهلهم سلوكيًا وعلميًا.
ولفت مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا د. محمد ماضي أن المنطقة كانت بحاجة إلى هذا المركز الذي يضم مسجدًا كبيرًا يسع أكثر من (1000) مصلى ومدرسة مكونة من عدد من الفصول الدراسية لتعليم أبناء المنطقة، حيث أصبح معلمًا بارزًا في المنطقة.