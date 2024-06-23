"التعليم" تنوه بدور "إدارة الليث" في تطوير العمل الإعلامي وتحقيق البُعد التكاملي للوزارة

تلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث شكر وزارة التعليم لدورها في الإسهام في تطوير العمل الإعلامي خلال العام الدراسي 1445هـ، وتحقيق البُعد التكاملي بين الوزارة والإدارة.
ووجّهت "الوزارة" شكرها لفريق العمل الإعلامي في الإدارة لإظهارهم المهنية العالية نظير الجهود والمتابعة المستمرة لتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته وتحقيق أهدافه.
من جهته نوه مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بدعم وزارة التعليم، والذي يمثل حافزًا لمواصلة العمل والعطاء، شاكرًا لفريق العمل الإعلامي في الإدارة على تقديم المبادرات الإعلامية وإسهامهم في حوكمة الجانب الإعلامي، وضبط الإجراءات، مما أسهم في تجويد العمل، وتحقيق مستهدفات الوزارة ومؤشراتها المتعلقة بالإعلام والاتصال المؤسسي.