"التعليم" تنوه بدور "إدارة الليث" في تطوير العمل الإعلامي وتحقيق البُعد التكاملي للوزارة

من جهته نوه مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بدعم وزارة التعليم، والذي يمثل حافزًا لمواصلة العمل والعطاء، شاكرًا لفريق العمل الإعلامي في الإدارة على تقديم المبادرات الإعلامية وإسهامهم في حوكمة الجانب الإعلامي، وضبط الإجراءات، مما أسهم في تجويد العمل، وتحقيق مستهدفات الوزارة ومؤشراتها المتعلقة بالإعلام والاتصال المؤسسي.