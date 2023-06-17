غدًا تنطلق.. تعليم "رجال ألمع" تُنهي استعداداتها لاستقبال آلاف الطلاب لأداء الاختبارات

وتابع بأنه يتم العمل على رصد الملاحظات ومناقشتها بشكل يومي طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج؛ بما يساهم في تسهيل عمليات الاستعلام، والحصول على النتائج من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي «نور». مشيرًا إلى أن إدارتَي التوجيه الطلابي للبنين والبنات خصصت أرقامًا لتقديم الخدمات والاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات، واستثمار ذلك فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.