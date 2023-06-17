غدًا تنطلق.. تعليم "رجال ألمع" تُنهي استعداداتها لاستقبال آلاف الطلاب لأداء الاختبارات

يستهل طلاب وطالبات مراحل التعليم العام بمدارس تعليم رجال ألمع اختبارات الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1444هـ صباح غد الأحد، وذلك وسط جاهزية منظومة العمل كافة من الكوادر التعليمية والإدارية في الإدارة والمدارس.
وأكد مدير التعليم أحمد بن يحيى العرفجي أن الإدارة أنهت تحضيراتها لتهيئة الأجواء الملائمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات؛ بما يضمن أداءهم الاختبارات بكل يسر وسهولة. مشيرًا إلى أن لجان الاختبارات في جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أكملت استعداداتها، كما تم اعتماد الخطط والبرامج وآليات توزيع اللجان المختصة داخل المدارس.
وأوضح مدير التعليم تخصيص منظومة عمل مساندة وداعمة للمدارس من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات بشكل يومي؛ لدعم أعمال الاختبارات، ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة المكتبية الإلكترونية، أو الاتصالات الهاتفية أو عبر برنامج «نور».
وتابع بأنه يتم العمل على رصد الملاحظات ومناقشتها بشكل يومي طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج؛ بما يساهم في تسهيل عمليات الاستعلام، والحصول على النتائج من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي «نور». مشيرًا إلى أن إدارتَي التوجيه الطلابي للبنين والبنات خصصت أرقامًا لتقديم الخدمات والاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات، واستثمار ذلك فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
ودعا "العرفجي" أولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم إلى مواصلة دعم ومساندة دور المدارس، وتكثيف الاهتمام بالطلاب والطالبات، ومتابعتهم في الجوانب السلوكية، ومعرفة جداول اختباراتهم ووقت خروجهم؛ للمحافظة عليهم من أي سلوكيات مخالفة خارج المدرسة.