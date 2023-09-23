"بيئة جدة" تشارك في احتفالات اليوم الوطني 93 بأحد أسواق المحافظة

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ضمن فعالياته المتواصلة، في الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين.
وتضمنت مشاركة "بيئة جدة"، التواجد في إحدى فعالياتها الميدانية بأسواق جدة بمناسبة اليوم الوطني، والتي ركزت على توعية الأطفال من خلال الأنشطة التفاعلية المصاحبة.
وشملت الأنشطة أركان: "المنحل، والحيوانات الأليفة، وكائنات فطرية، والتصوير، والطيور، والمنتجات الزراعية، وأحواض سمك، والهدايا".
ووُزعت العديد من الهدايا التذكارية والشتلات على الزائرين؛ بهدف زيادة الوعي البيئي والتوعية بأهمية التشجير وزراعة الشتلات؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.
كما يشارك الفرع ومكتب الوزارة في محافظة جدة، في العديد من الفعاليات الميدانية في المحافظة بمناسبة اليوم الوطني، ومن ضمنها احتفال لمنسوبيه في برج دلة، الاثنين المقبل، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، والذي يتضمن فرقة فنون شعبية وشاشات تفاعلية ومعرضًا، إضافة إلى رفع العلَم السعودي وتوزيع الهدايا والأعلام على الموظفين والموظفات.
وفي يوم الثلاثاء المقبل، وبالتعاون مع بنك الدم وإدارة العلاقات العامة بمستشفى الثغر بجدة، وجمعية "ابتسم"، تُنظّم في مقر فرع وزارة البيئة، عدة عروض توعوية وفعاليات متنوعة للموظفين، بالإضافة إلى توزيع الهدايا.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن اليوم الوطني مناسبة سعيدة تُدخل السرور والبهجة على نفوس المواطنين جميعًا؛ لكونها مناسبة خالدة تُذَكّرنا بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي وحّد البلاد.
ولكونها مناسبة تؤكد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم ورفعة وعزة على يد أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذين قادوا وخططوا وحافظوا على الوطن وأمنه وأمانه.
كما دعا "آل دغيس"، الله عز وجل، أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، ويُديم نعمه على مملكتنا حكومةً وشعبًا.
وأوضح أن فرع الوزارة أتاح إيجاد العديد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة؛ للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع، واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني.