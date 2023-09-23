"بيئة جدة" تشارك في احتفالات اليوم الوطني 93 بأحد أسواق المحافظة

كما يشارك الفرع ومكتب الوزارة في محافظة جدة، في العديد من الفعاليات الميدانية في المحافظة بمناسبة اليوم الوطني، ومن ضمنها احتفال لمنسوبيه في برج دلة، الاثنين المقبل، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، والذي يتضمن فرقة فنون شعبية وشاشات تفاعلية ومعرضًا، إضافة إلى رفع العلَم السعودي وتوزيع الهدايا والأعلام على الموظفين والموظفات.