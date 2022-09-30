عمومية "نادي ذوي الإعاقة بمكة" تقول كلمتها.. "الزايدي" رئيسًا بقائمة فائزة

وشهد اجتماع الجمعية العمومية التصويت للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية لمن يحق لهم الحضور والتصويت، وعليه أُعلن فوز القائمة المرشحة برئاسة نايف بن مشعل الزايدي وفهد صالح الشريف نائبًا له، وعضوية كل من: المهندس فواز عقاب الشريف، وماجد محيا المقاطي، وخالد مشعان الرويس، ومشعل الجعيد، وريم الشهري، وناريمان بحه، وذلك للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٦م.