محافظ "وادي الفرع" يدعو إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة

دشن محافظ وادي الفرع طائع بن سعد المشيطي، اليوم الاثنين، "أسبوع البيئة"، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت شعار "تعرف بيئتك".
ونوه محافظ وادي الفرع، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة، مُطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة أهالي المحافظة.
كما دعا جميع المؤسسات والجهات التعاونية، وشرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.
واستعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الفرع فهد بن مبارك السحيمي، أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب، بمناسبة أسبوع البيئة.