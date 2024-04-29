محافظ "وادي الفرع" يدعو إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة

كما دعا جميع المؤسسات والجهات التعاونية، وشرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.