"الهيئة الملكية" في ينبع توفّر "جهاز تخطيط ديناميكية التبول" في المركز الطبي

وفّرت "الهيئة الملكية" بينبع، "جهاز تخطيط ديناميكية التبول" بالمركز الطبي بينبع الصناعية، والذي يعتبر من أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية بوحدة المسالك البولية، بعد تنفيذ الورشة الأولى التدريبية العلمية والتطبيقية لتخطيط ديناميكية التبول؛ وذلك لتوفير الرعاية اللازمة لمراجعي قسم المسالك البولية بالمركز الطبي.
ويساعد هذا الجهاز على تشخيص حالات "سلس البول"، و"المثانة العصبية" لدى الرجال والنساء؛ حيث يقوم بقياس وظائف المثانة البولية، ومعرفة وجود ضعف عضلي أو عصبي أو ضعف في الصمامات المتحكمة في عملية التبول؛ مما يساعد على الوصول لأفضل النتائج العلاجية؛ حيث تسعى الهيئة الملكية في ينبع، ممثلةً في "برنامج الخدمات الصحية" من منطلق توفير جودة الحياة لقاطني مدينة ينبع الصناعية؛ إلى توفير أفضل الخدمات الصحية وتقليل معاناة المرضى للسفر لمراكز متخصّصة لإجراء مثل هذه الفحوصات، وتوفير جميع الخدمات الطبية تحت سقف واحد.
كما نفّذ برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية في ينبع، ممثّلًا في قسم المسالك البولية؛ ورشة عمل "تخطيط ديناميكية التبول" التي حضرها ما يزيد على 25 متخصّصًا من قسم المسالك البولية وقسم النساء والولادة وقسم التمريض، وذلك بعد إدخال جهاز تخطيط ديناميكية التبول في المركز الطبي، بإشراف المدير الطبي واستشاري المسالك البولية الدكتور أحمد الغامدي.