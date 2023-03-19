"الهيئة الملكية" في ينبع توفّر "جهاز تخطيط ديناميكية التبول" في المركز الطبي

ويساعد هذا الجهاز على تشخيص حالات "سلس البول"، و"المثانة العصبية" لدى الرجال والنساء؛ حيث يقوم بقياس وظائف المثانة البولية، ومعرفة وجود ضعف عضلي أو عصبي أو ضعف في الصمامات المتحكمة في عملية التبول؛ مما يساعد على الوصول لأفضل النتائج العلاجية؛ حيث تسعى الهيئة الملكية في ينبع، ممثلةً في "برنامج الخدمات الصحية" من منطلق توفير جودة الحياة لقاطني مدينة ينبع الصناعية؛ إلى توفير أفضل الخدمات الصحية وتقليل معاناة المرضى للسفر لمراكز متخصّصة لإجراء مثل هذه الفحوصات، وتوفير جميع الخدمات الطبية تحت سقف واحد.