"الزراعية الإرشادية" بعسير تواصل فعالياتها لليوم الثاني بـ3 ورش عمل

تواصل القافلة الزراعية الإرشادية بنسختها الثانية في عسير فعالياتها لليوم الثاني على التوالي مستهلة بثلاث ورش عمل.
وتفصيلاً، جاءت ورشة العمل الأولى تحت عنوان "مؤشرات جودة العسل ومعرفة العسل المغشوش"، والثانية بعنوان "الصناعات التحويلية لمنتجات العسل"، فيما كانت الثالثة بعنوان "كيف أبدأ مشروع تربية الأغنام وسط تفاعل كبير".
وتوافد الزوار والمزارعون على أجنحة القافلة المكونة من 50 جناحًا. وتنظِّم وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع عسير الفعالية على مدى 3 أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وتقدم القافلة الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال، وتُطلعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.
وتأتي فعاليات القافلة استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها القافلة في مراحلها السابقة. وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومُربِّي الماشية والأُسر المنتجة والنحالين بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.
وتتكون القافلة الإرشادية من مختبر متنقل لفحص عينات العسل، إضافة لورش عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في السعودية. كما يوجد مختبر زراعي متنقل لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض النباتية للمزارعين.
وتدعو الوزارة المهتمين لحضور القافلة الإرشادية الزراعية التي تفتح أبوابها في تمام الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساء بساحة المجمع الحكومي السابق مقابل إمارة منطقة عسير على مدى ثلاثة أيام.