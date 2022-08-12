"الزراعية الإرشادية" بعسير تواصل فعالياتها لليوم الثاني بـ3 ورش عمل

وتقدم القافلة الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال، وتُطلعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.