فيديو.. إذاعة مدرسية من أعلى نقطة في تيماء احتفالًا باليوم الوطني الـ93

نقلت مدرسة بمحافظة تيماء بمنطقة تبوك، الإذاعة المدرسية لتُبَث من أعلى نقطة بالمحافظة وهو برج المياه الذي يبلغ ارتفاعه 70 مترًا أي ما يعادل 23 دورًا كمشاركة من المدرسة بمناسبة اليوم الوطني الـ93.