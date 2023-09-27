فيديو.. إذاعة مدرسية من أعلى نقطة في تيماء احتفالًا باليوم الوطني الـ93
نقلت مدرسة بمحافظة تيماء بمنطقة تبوك، الإذاعة المدرسية لتُبَث من أعلى نقطة بالمحافظة وهو برج المياه الذي يبلغ ارتفاعه 70 مترًا أي ما يعادل 23 دورًا كمشاركة من المدرسة بمناسبة اليوم الوطني الـ93.
ونفّذت متوسطة أبي أمامة الباهلي بمحافظة تيماء، إذاعة مدرسية بعد التنسيق مع فرع الشركة الوطنية للمياه بالمحافظة؛ حيث قدّم مشرف الفرع ماجد العيادي -الذي رحّب بالفكرة- كل التسهيلات لتنفيذها.
ورافق الطلابَ المشاركين مديرُ المدرسة سعود الشمري والمعلمان ماجد السحوم ومحمد عبدالرحمن الغصاب، وتم نقل فعاليات هذه المناسبة للطلاب داخل المدرسة عن طريق الزوم؛ حيث شملت الفعاليات إقامة العرضة السعودية، وتم رفع صور القيادة الرشيدة والعلَم السعودي من أعلى البرج.
وحرصت المدرسة على تنفيذ هذه الفعالية على أحد أبرز المشاريع الحيوية بالمحافظة، والذي يعكس حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على إنجاز مثل هذه المشاريع على أحدث النظم العالمية.
يُذكر أن موقع بناء المشروع اختير أن يكون على أرض طبيعية ارتفاعها 30 مترًا بمساحة 2500 متر مربع، ويبلغ ارتفاع البرج ما يقارب 40 مترًا؛ وبذلك يصبح ارتفاع البرج عن الأحياء المجاورة له 70 مترًا.