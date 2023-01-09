الأربعاء المقبل.. "محافظ الحريق" يفتتح مهرجان الحمضيات السابع

يفتتح محافظ الحريق رئيس لجنة التنمية السياحية، محمد بن ناصر الجرباء، بالنيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مهرجان الحمضيات السابع، والذي تنطلق فعالياته اعتباراً من يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر جماد الآخر ويستمر لمدة عشرة أيام .
ويأتي الافتتاح بمتابعة وإشراف الجرباء وتنظيم مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بمحافظة الحريق بالشراكة مع بلدية المحافظة.
من جهته ثمن محافظ الحريق دعم واهتمام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للمحافظة ولمهرجان الحمضيات، خاصة وأن المحافظة تشهد حالياً تطورًا وحراكًا تنمويًا وتفاعلصا بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وشباب المحافظة فى كافة من المجالات.
وأضاف الجرباء، أن المهرجان من الثمار اليانعة التي تم غرسها قبل عدة أعوام وتبلور وتحول وتطور بفضل الله، ومن ثم بفضل رؤية أمير المنطقة وحرصه على إبراز المهرجان، فأصبح ولله الحمد من المعالم الحضارية البارزة وظاهرة تنموية زراعية تسويقية ترفيهية سياحية تفاعلية متوافقاً مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.
وأشاد بالجهود التي بذلتها اللجنة المنطمة، ممثلة بمكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه وبالبلدية بالمحافظة وكافة القطاعات الحكومية المشاركة والمساندة والمبادرين من الرعاة والأهالي وأصحاب المزارع .
وقال الجرباء إن نجاح المهرجان في دوراته السابقة جاء انعكاساً لجهود المحافظة وجميع الجهات الحكومية واهتمام الأهالي وحرصهم على تعزيز نجاحات هذا المهرجان ليكون موسماً سياحياً وتسويقياً، لاستقطاب الزوار من المناطق المختلفة، حيث يحظى بجودة المنتجات التي حازت على ثقة وإعجاب المستهلك وما تمتاز به المحافظة من طبيعة زراعية مما ساعد على العرض والتسويق للمنتجات بمختلف أنواعها، منوهًا بالدور البارز الذي قامت به اللجنة المنظمة للمهرجان لإظهاره بصور مختلفة ورائعة بتصميمه وبتميزه وتنظيمه وتعدد برامجه وفعالياته .