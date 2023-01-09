الأربعاء المقبل.. "محافظ الحريق" يفتتح مهرجان الحمضيات السابع

وقال الجرباء إن نجاح المهرجان في دوراته السابقة جاء انعكاساً لجهود المحافظة وجميع الجهات الحكومية واهتمام الأهالي وحرصهم على تعزيز نجاحات هذا المهرجان ليكون موسماً سياحياً وتسويقياً، لاستقطاب الزوار من المناطق المختلفة، حيث يحظى بجودة المنتجات التي حازت على ثقة وإعجاب المستهلك وما تمتاز به المحافظة من طبيعة زراعية مما ساعد على العرض والتسويق للمنتجات بمختلف أنواعها، منوهًا بالدور البارز الذي قامت به اللجنة المنظمة للمهرجان لإظهاره بصور مختلفة ورائعة بتصميمه وبتميزه وتنظيمه وتعدد برامجه وفعالياته .