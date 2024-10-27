"جمعية ألزهايمر" توقع اتفاقيتين إستراتيجيتين.. وتعلن عن مبادرات اجتماعية وتوعوية لدعم المرضى وأسرهم

في خطوة مهمة لدعم مرضى ألزهايمر وتحسين مستوى الرعاية المقدمة لهم، وقعت جمعية ألزهايمر اتفاقيتي تعاون إستراتيجيتين مع مستشفى د. سليمان فقيه وجمعية كبار السن؛ بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف لتحقيق أفضل الممارسات في تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية لمرضى ألزهايمر.
وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية بين الطرفين ممثلة بالدكتور فواز عبد الستار العلمي عضو مجلس إدارة الجمعية ممثلاً عن الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، ورئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري للتجارة الدولية، والدكتور ثامر عدنان نوح الرئيس التنفيذي في مستشفى د. سليمان الفقيه، على هامش ملتقى الصحة العالمي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 21-22-23 من أكتوبر الجاري.
وتم توقيع اتفاقية جمعية كبار السن بين الطرفين ممثلة بالدكتورة سارة عبد المحسن بن سعيد عضو مجلس إدارة الجمعية ممثلة عن الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، والأستاذة أمل محمد شقحاء الرئيس التنفيذي لجمعية كبار السن في مقر جمعية كبار السن في 23 أكتوبر.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الدعم المجتمعي والصحي لمرضى ألزهايمر، وتوفير البرامج التوعوية والخدمات الصحية والاجتماعية التي تساعد على تحسين جودة حياة كبار السن.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن 50 اتفاقية شراكة إستراتيجية مع جهات مختلفة فعلتها الجمعية لتساند ما تقدمه الجمعية من برامج التحول والتمكين في المساندة التنموية والاجتماعية والتثقيفية لتصب في صالح المرضى وذويهم، وما تتبناه من أنشطة وبرامج ومشاريع مختلفة تُسهم في خدمة المرض والمرضى على حد سواء.
كما أطلقت الجمعية مبادرة لمة خير في اختتام حملة الشهر العالمي للزهايمر في أكتوبر الجاري 2024 مع أحد مطاعم الرياض لتعزيز الوعي والدعم المجتمعي استضاف مطعم سبونتيني جمعية الزهايمر وأسر المرضى بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية وإدخال السرور على المرضى وأسرهم من خلال استضافتهم في مقر المطعم ودعمهم وإيمانهم بالمسؤولية المجتمعية وتقديم هدايا من الشركاء الإستراتيجيين في (هدايا الخير) ممثلاً في شركة الماجد للعود وشركة نايس ون وشركة وردة الصيف لإسعاد الأسر والمرضى في هذا اليوم.
كما شاركت جمعية ألزهايمر في أكثر من 40 جهة في ملتقى نماء في الظهران لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر الذي نظمته وحدة التطوع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتعزيز التطوع والخدمات التطوعية، وبمناسبة اليوم العالمي للمسن شاركت الجمعية في برنامج رد الجميل المقام في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الخبر وتحدثت نجود الفايز عن مرض ألزهايمر وكيفية التعامل مع كبار السن وخدمات الجمعية التي تسهل خدمة المرضى على ذويهم وطرح بعض الأفكار التي بدورها تساعد في مساعدة كبار السن بشكل عام ومرضى الزهايمر بشكل خاص، حيث تضمن البرنامج أركان ومحاضرة توعوية وجلسة نقاش قدمها الدكتور خالد الحركان استشاري طب الأسرة وأمراض كبار السن.
وتعرض الجمعية خدماتها من خلال التواصل على الرقم ( 0112443092) ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer ومن خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa والمقر الرئيسي للجمعية.