"جمعية ألزهايمر" توقع اتفاقيتين إستراتيجيتين.. وتعلن عن مبادرات اجتماعية وتوعوية لدعم المرضى وأسرهم

كما شاركت جمعية ألزهايمر في أكثر من 40 جهة في ملتقى نماء في الظهران لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر الذي نظمته وحدة التطوع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتعزيز التطوع والخدمات التطوعية، وبمناسبة اليوم العالمي للمسن شاركت الجمعية في برنامج رد الجميل المقام في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الخبر وتحدثت نجود الفايز عن مرض ألزهايمر وكيفية التعامل مع كبار السن وخدمات الجمعية التي تسهل خدمة المرضى على ذويهم وطرح بعض الأفكار التي بدورها تساعد في مساعدة كبار السن بشكل عام ومرضى الزهايمر بشكل خاص، حيث تضمن البرنامج أركان ومحاضرة توعوية وجلسة نقاش قدمها الدكتور خالد الحركان استشاري طب الأسرة وأمراض كبار السن.