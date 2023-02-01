أمين الطائف يتفقّد المشاريع المنفذة والجارية بخرمة ورنية ويطالب بتكثيف الجهود

تفقّد أمين الطائف المكلف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، سير أعمال ومشاريع البلديات المرتبطة بمحافظتي رنية والخرمة، ضمن برنامج جولاته التي ستغطي 10 بلديات مرتبطة بالأمانة خلال الفترة المقبلة، ورافقه في الجولة الوكلاء والمختصون.
وفي بداية جولته التقى المهندس الرحيلي بمحافظ الخرمة شاكر الشريف، واستمع إلى ما تشهده الخرمة من نهضة تنموية في هذا العهد الزاهر، واحتياجات الأهالي من دعم للخدمات البلدية في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية، كما استعرض الجهود البلدية خلال الفترة الماضية، والمشروعات المنفذة لراحة الأهالي والتيسير عليهم.
وأشار أمين الطائف المكلف إلى استمرار الأعمال البلدية وتنفيذ المزيد من المشروعات، مؤكدًا أن هناك توجهًا للتكامل مع القطاع الخاص وإفساح الفرصة لمشاركة فعّالة لرجال الأعمال لتنفيذ المزيد من الأعمال والاستثمارات التي تخدم المحافظة وقاطنيها.
كما وقف أمين الطائف على عدد من المواقع المخصصة لتنفيذ مشاريع تنموية مستقبلية لمواكبة الاحتياجات والتطلعات بما يخدم السكان والعابرين من المنطقتين الوسطى والشرقية إلى الطائف والعاصمة المقدسة من الزوار والمعتمرين والحجاج. وبيّن أنه اطلع مع المختصين على سير الأعمال البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن عجلة التنمية مستمرة.
وواصل المهندس الرحيلي جولته إلى محافظ رنية، والتقى بمحافظها قباس الحارثي؛ حيث بحث احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية، واستعرض المشاريع القائمة والجاري العمل فيها والمستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط التنموية والتطويرية بالمحافظة، وسبل تعزيز الاستثمار البلدي بما يغطي العديد من القطاعات.
عقب ذلك وقف الرحيلي على مشروع المدينة الصناعية واطلع على عدد من المشروعات البلدية الخدمية، وبحث متطلبات تدعيم البنية التحتية للمحافظة، وأهاب ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي وتحقيق توجيهات الحكومة الرشيدة.
وأكد أنه تم الوقوف على إنجاز المشاريع المنفذة، ومراحل العمل بالمشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، والمشاريع المخطط تنفيذها، والتي حرصت البلديات على تنفيذها وفق معايير تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة، وأنه تم التشديد على أهمية سرعة إنجاز المشاريع البلدية في الوقت المحدد لها، وبجودة ووفق المواصفات الفنية المعتمدة لتسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.
وفي ختام جولته حثّ المهندس الرحيلي المسؤولين ببلديتي رنية والخرمة على مضاعفة الجهود لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة بالمحافظتين، منوهًا إلى الجهود المبذولة والأعمال التطويرية المنفذة التي تعكس توجه ومبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.