أمين الطائف يتفقّد المشاريع المنفذة والجارية بخرمة ورنية ويطالب بتكثيف الجهود

وأكد أنه تم الوقوف على إنجاز المشاريع المنفذة، ومراحل العمل بالمشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، والمشاريع المخطط تنفيذها، والتي حرصت البلديات على تنفيذها وفق معايير تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة، وأنه تم التشديد على أهمية سرعة إنجاز المشاريع البلدية في الوقت المحدد لها، وبجودة ووفق المواصفات الفنية المعتمدة لتسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.