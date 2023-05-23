"إثنينية الحوار" تؤكّد أهميةَ التفاعل بين الثقافات والحضارات الإنسانية

وتحدثت الدكتورة نجود المحفوظ عن تجربتها في السفر والتعرّف على العديد من الثقافات الجديدة، قائلة: إن رؤية السعودية 2030 أولت التنوع الثقافي دورًا هامًّا وحيويًّا خلال استقطاب الثقافات الأخرى والاطلاع عليها، كما قدمت للعالم ما لدينا من تنوع وثقافات.