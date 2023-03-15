"إسلامية نجران" تُدشِّن برنامج أحكام الإمامة والأذان في رمضان

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في معهد الأئمة والخطباء، اليوم الأربعاء، برنامج "أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان"، في جامع خادم الحرمين الشريفين بشرورة.
جاء ذلك بالتعاون مع فرع الوزارة في نجران لجميع منسوبي المساجد؛ حيث ألقى البرنامجَ المديرُ العام للوزارة بالمنطقة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي.
وقال "العصيمي": إن الفرع يسعى لإقامة العديد من البرامج الدعوية المتخصّصة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لنشر الوعي بين منسوبي المساجد، وإيصال العلم الشرعي الصحيح لأفراد المجتمع.