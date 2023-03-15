"إسلامية نجران" تُدشِّن برنامج أحكام الإمامة والأذان في رمضان

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في معهد الأئمة والخطباء، اليوم الأربعاء، برنامج "أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان"، في جامع خادم الحرمين الشريفين بشرورة.