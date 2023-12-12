محافظ جدة يطلع على مبادرة "لنجعل رمالنا الذهبية خضراء"

ترأس محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الثلاثاء، بمقر المحافظة، اجتماعًا لاستعراض مبادرة "لنجعل رمالنا الذهبية خضراء".
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف.
واطلع المحافظ، خلال الاجتماع على عرض موجز عن المبادرة التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة، وتعليم جدة، بمشاركة طلاب وطالبات مدارس جدة، لزراعة ما يقارب 300 ألف شجرة سنويًا، ولمدة ست سنوات.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمستهدفات الوطنية والتعليمية بهذا المجال لتعزيز الوعي البيئي.
وتسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وتقليل الملوثات الضارة بالبيئة، وتوظيف التقنيات البيئية المستدامة، لتحسين الصورة العامة للمدارس، وتوعية الطلاب بأهمية حماية البيئة، والتقليل المضار البيئية والاقتصادية.
كما تأتي هذه الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة؛ لزيادة الغطاء النباتي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.