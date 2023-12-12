محافظ جدة يطلع على مبادرة "لنجعل رمالنا الذهبية خضراء"

واطلع المحافظ، خلال الاجتماع على عرض موجز عن المبادرة التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة، وتعليم جدة، بمشاركة طلاب وطالبات مدارس جدة، لزراعة ما يقارب 300 ألف شجرة سنويًا، ولمدة ست سنوات.