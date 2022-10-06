"المغيري" مديرًا عامًّا لـ"المعهد العربي لإنماء المدن"

ويرتبط المعهد الذي تأسس عام 1967م بمنظمة المدن العربية، ويهدف إلى تحقيق الأثر الإيجابي في سياسات تخطيط وتنمية المدن، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التخصصية للمدن والشركاء الأعضاء في منظمة المدن العربية، كما يعمل على تعزيز دوره في نقل الممارسات الناجحة في تنمية المدن بالتركيز على مجالات الاهتمام بالمدن والبلديات الأعضاء؛ حيث يضم في عضويته 650 مدينة عربية، يسهم في تقديم دعم الجهود التنموية بها، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لتنفيذ نشاطات متميزة في مجال التنمية الحضرية بالمدن العربية.