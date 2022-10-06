"المغيري" مديرًا عامًّا لـ"المعهد العربي لإنماء المدن"

أصدر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، رئيس المعهد العربي لإنماء المدن أمين منطقة الرياض، قرارًا بتعيين الدكتور أنس بن مفرح المغيري، مديرًا عامًّا للمعهد.
ويرتبط المعهد الذي تأسس عام 1967م بمنظمة المدن العربية، ويهدف إلى تحقيق الأثر الإيجابي في سياسات تخطيط وتنمية المدن، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التخصصية للمدن والشركاء الأعضاء في منظمة المدن العربية، كما يعمل على تعزيز دوره في نقل الممارسات الناجحة في تنمية المدن بالتركيز على مجالات الاهتمام بالمدن والبلديات الأعضاء؛ حيث يضم في عضويته 650 مدينة عربية، يسهم في تقديم دعم الجهود التنموية بها، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لتنفيذ نشاطات متميزة في مجال التنمية الحضرية بالمدن العربية.
من جانبه، عبّر أنس المغيري عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن عياف على ثقته في تكليفه بهذا العمل؛ واعدًا بتقديم عمل يرتقي لتطلعاته.
ويمتلك "المغيري" خبرات نوعية في مجالات تخطيط وحوكمة المدن في قطاعات حكومية وشبه حكومية وخاصة، ويحمل درجة الدكتوراه في تخطيط المدن الكبرى من جامعة كالجري بكندا، والماجستير في التخطيط والتنمية الريفية من جامعة جويلف الكندية، والبكالوريوس في التخطيط العمراني من جامعة الملك سعود في المملكة.